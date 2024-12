Un jefe de Honda desvela el motivo de su declive e involucra a Marc Márquez

Es una de las mayores incógnitas presentes en el mundo del motociclismo. ¿Qué pasó para que Honda pasara de ganar mundiales a apenas poder terminar las carreras? Fue el principal motivo por el que Marc Márquez abandonó la escudería nipón. El de Cervera se veía incapaz de ser competitivo y luchar por carreras a bordo de aquella moto.

Luccio Cecchinello, directivo de Honda, ha analizado todo lo que pasó en aquellos años para que los resultados empeoraran tanto. Luccio desvela algunos motivos que se desconocían sobre dramático declive que terminó con la marcha de uno de los pilotos más laureados de la historia del motociclismo.

Cecchinello asegura que la lesión de Marc fue algo devastador para el equipo: "Honda dijo que esperara a que Marc se curara, como sabemos que tuvo complicaciones. Durante la ausencia de Marc no hicimos nada en términos de evolución mientras los demás seguían evolucionando sus proyectos".

"El trabajo empezaba a moverse mucho más en aerodinámica, y en 2021, cuando Marc hizo algunas carreras, denunció el paso adelante de los demás. En 2022, Honda se presentó con un proyecto completamente nuevo. La moto era completamente diferente, tan diferente que tuvimos que encuadrarla. De ahí nació la dificultad de tener que perseguir a las casas rivales", ha desvelado el italiano en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.

Aún así, Luccio no quiere que se culpe a Márquez: "No quiero que me malinterpreten, la suerte de Honda fue Marc Márquez. Pero en cierto modo también fue la mala suerte. Ha elevado tanto el nivel que ha dejado en segundo plano el potencial de la moto. Se confiaba mucho en que Marc pudiera volver a ser competitivo, sin tener que cambiar o voltear la moto".

"La importante decisión de Márquez de rescindir el contrato fue aceptada por Honda con el conocimiento de que no puede ofrecer una moto competitiva. Así que se decidió arremangarse, revisar la forma de trabajar y empezar a utilizar también ingenieros europeos", concluye Cecchinello.