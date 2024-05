Pedro Acosta se postula para ganar en Francia. Para, tras ese pequeño revés de Jerez, volver no solo al podio sino a saber si a lograr algo más. Si a lograr su primer triunfo en MotoGP. Va paso a paso, pero lo cierto es que va paso a paso de forma más que rápida. Podios, no pocas vueltas rodando en primer lugar... Ahora, a por todas en Le Mans.

Su ritmo ha sido extraordinario, con una KTM de GasGas a la que ha llevado a la tercera plaza con un crono menos de dos décimas más lento que el de Jorge Martín. Que el de Ducati. Que un madrileño que ha realizado nada más y nada menos que el récor de la pista francesa. En esas, Acosta.

"Mejor de lo habitual"

Un Acosta que sabe que ha ido mejor que bien en Le Mans: "Ha ido todo mejor de lo habitual. Es la primera vez que llego a Q2 rodando solo".

"Ese test de Jerez nos ha ayudado a centrarnos y a estar más finos. A llevar el neumático de forma más suave", dice un Acosta que va aprendiendo en este año de debut en MotoGP.

Y que tiene más que cariñosas palabras para dos míticos de MotoGP: "Si cuentas con Pol Espargaró y con Dani Pedrosa, y con el técnico que tengo... ¿qué es lo que puede salir mal?"

"Esta moto permite ciertas acciones..."

La moto, al máximo: "Tenemos uno de los mejores trenes delanteros de todo MotoGP. Te permite hacer ciertas acciones..."

"Hace dos años me caí donde he salvado la moto. Sabía que había un bache... pero me lo esperaba. No podíamos reventar otra. Poco a poco vamos mejorando cosas", sentencia.