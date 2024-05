Muchos cambios se van a hacer en MotoGP. Muchos, muchísimos, que a buen seguro afectan a lo que estamos viendo ahora y a lo que veremos el día de mañana. Porque la aerodinámica tiene sus adeptos y sus detractores. Porque el camino que han elegido, de momento, a lo F1, cuenta tanto con apoyos con como todo lo contrario. En el segundo grupo está, por ejemplo, Marc Márquez. Está, también, Pedro Acosta.

Porque para él está claro. Para él el cambio, el bajar prestaciones en las motos, no va a servir de mucho: "No creo que eso ayude".

"Si un ingeniero quiere sacara toda la potencia lo logrará. No es una cuestión de cuanta más cilindrada más velocidad", cuenta.

Y Acosta, rookie, explica: "Deberían haber quitado toda la aerodinámica. Quitar todo, que volvieran esas motos sin alas de hace diez años como las que hay en SBK".

"Se ha minimizado la distancia, y si haces solamente eso dejas la opción de que se invente. Comenzó con los alerones de Ducati, y luego se empezó a hacer todo más grande. Los motores se debían haber quedado como estaban, pero eso de la aerodinámica debería haberse quitado por completo", insiste Acosta.

"No me gusta", dijo Márquez

Justo así se expresó Marc Márquez no hace mucho. El de Cervera, que de algo sabe y algún tiempo lleva en MotoGP, dijo directamente que no le gustaba todo eso de la aerodinámica.

"Cada vez será más complicado adelantar. Es como ha pasado en la F1. No me gusta. Personalmente no me gusta... pero es por el camino por el que se va", explicó Márquez.

Habrá que ver cómo queda todo con los respectivos cambios que se plantean, que se harán, en una MotoGP que está ante unos años clave tras la compra de Liberty Media.