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Encuentro en Nueva York

Macron y Trump exploran "soluciones diplomáticas" para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz "sin necesidad de un acuerdo global"

El contexto El encuentro entre Macron y Trump se produjo en Nueva York, donde ambos participan en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Yoan Valat, Pool photo via AP
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El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar conjuntamente para reducir las tensiones en los mercados energéticos y proteger las infraestructuras críticas en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Macron señaló en un mensaje publicado en X tras su llegada a Nueva York que ambos mandatarios acordaron "actuar juntos" para reducir las tensiones en los mercados energéticos, proteger las infraestructuras críticas en Oriente Medio y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Francia asegura que han abordado "soluciones diplomáticas" ajenas a un "acuerdo global" para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico marítimo continúa marcado por las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

El mandatario francés añadió que también decidieron aunar esfuerzos para lograr una moratoria de los ataques contra las infraestructuras energéticas y civiles de Ucrania.

"Las poblaciones civiles deben ser protegidas", afirmó Macron, quien añadió que es necesario iniciar "lo antes posible una negociación seria" sobre las condiciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania.

El encuentro entre Macron y Trump se produjo en Nueva York, donde ambos participan en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. La reunión se centró, según el presidente francés, en la situación energética y en la guerra de Ucrania.

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