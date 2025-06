El gesto de Maverick Viñales después de que Morbidelli le tirara al suelo

Otra vez Franco Morbidelli. Esta vez contra Maverick Viñales. Le lanzó al suelo en plena batalla. Fue sancionado, claro. Una 'long lap' que se tuvo que hacer en dos ocasiones porque tocó la zona verde. Y el enfado del piloto de KTM era total al abandonar la carrera.

Se giró e hizo en varias ocasiones un gesto muy llamativo: tocándose la cabeza con el índice queriendo decir "está loco".

Después, ante los medios de comunicación, Viñales contó que el italiano había acudido a pedirle perdón. "Vino después de la carrera, se disculpó, dijo que cometió un error, así que todo está perfecto", contó el de KTM, que estaba muy cerca del podio en uno de sus fines de semana más fuertes en Mugello.

"Quiero terminar este fin de semana con una sensación positiva, con la sensación que tuvimos todo el fin de semana. Estuvimos ahí luchando contra las Ducati en su casa. Tenemos que estar contentos. Y ahora llegamos a pistas que creo que me van bastante bien. Así que sigamos con todo este impulso y no hay tiempo para arrepentirse o pensar que algo salió mal o no", dijo el piloto español.