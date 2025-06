Maverick Viñales pide a KTM que le den las riendas del proyecto: "Puedo hacer que ganen"

El proyecto de KTM muestra muchas dudas. De lo económico a lo deportivo. A pesar de las constantes quejas de Pedro Acosta, sí hay un piloto que cree seriamente que pueden ser campeones en el futuro: es Maverick Viñales, que le ha pedido al equipo que le den las riendas para construir una moto ganadora.

Lo ha dicho Maverick en 'DAZN' en la previa del Gran Premio de Italia en Mugello: "Por mi parte siento que este proyecto es muy nuevo y que puedo hacerlo crecer...".

"Puedo llevar el proyecto de KTM a ganar. Para mí, verme con los colores de KTM y Red Bull es como un sueño que tengo desde pequeño", dice el piloto español.

Tras los últimos test oficiales, Maverick cree que el camino de desarrollo es el adecuado: "Aún no hemos homologado el paquete aerodinámico, pero es prometedor. Cada vez me sale el tiempo más fácil. El paquete es bueno, solo nos falta un pelín. Vamos a intentar fluir, como lo hice en Qatar. La cronometrada será clave. Dejé Alcañiz con buenas sensaciones a pesar de la caída".

"Desde Qatar, creo que he mejorado más yo que la moto. Me he adaptado yo y la entiendo mejor. En Alcañiz no fui suficientemente rápido o listo. Aún dependen muchas más cosas de mí que de la moto", señala Viñales.

Viñales es undécimo en el campeonato. Es la segunda KTM por detrás de la de Pedro Acosta. Todavía muy lejos de las Ducati, que dominan el campeonato, pero él tiene esperanzas de que pueden conseguir una moto ganadora en el futuro.