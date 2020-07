Mientras Sebastian Vettel sigue sin tener monoplaza de cara a la próxima temporada, Lewis Hamilton puede igualar este ejercicio el récord de títulos del mundo que ostenta Michael Schumacher en su palmarés.

Vettel, compatriota del 'Káiser', puede tener cerca el fin de su carrera y, en una entrevista a 'Motorsport.com', el alemán ha reconocido que "esperaba poder mantener algunos campeonatos lejos de Lewis para que el récord de Michael se mantuviera".

"Por supuesto que quería tener éxito, incluso más que por Schumacher. Lamentablemente no lo conseguí, pero soy lo suficientemente maduro como para ver las razones y dar un paso al frente", añadió Vettel, que no ha comenzando de la mejor manera la temporada, teniendo tan solo seis puntos en el casillero, nueve menos que su sustituto en Maranello el próximo año, Carlos Sainz.

A pesar de que no haya podido alzarse con una corona de la mano de la 'Scudería', Vettel no se arrepiente de haber dejado Red Bull en 2015: "Ferrari siempre ha sido una especie de sueño de infancia. Me inspiró Schumacher. Todavía creo que es el mejor de todos".