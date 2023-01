Todos los miembros de Aston Martin están hablando muy bien de su nuevo AMR23. Afirman que han sido agresivos en su evolución, que han encontrado lagunas en el reglamento que les benefician o que las instrucciones de Fernando Alonso fueron claves en mejorar ciertos aspectos. Toda esta euforia interna de la escudería británica contrasta con las declaraciones de su expiloto, Sebastian Vettel.

El alemán, que ha estado los dos últimos años con la escudería dirigida por Lawrence Stroll, ha rebajado la euforia con las posibilidades de Aston Martin en 2023 en el podcast de la Fórmula 1 'Beyond the Grid': "Fichar a gente que ha ganado no significa que sigas ganando. Hubo una gran oportunidad con los cambios de reglamento, pero caímos en la misma trampa que muchos otros".

El tetracampeón del mundo sabe lo que es sufrir con el monoplaza verde, aunque no se arrepiente de haber decidido correr con ellos: "Estos dos años no creo que hayan sido inútiles. No estaba familiarizado con correr en la parte de atrás de la parrilla. Ha sido una experiencia nueva, a veces dura, y me di cuenta de muchas cosas".

"¿Consejos a Alonso? No los necesita"

El ya expiloto de Fórmula 1 también habló del que es su sustituto, Fernando Alonso. Al ser preguntado por si necesitaba algún consejo, Vettel fue tajante: "¿Consejos a Fernando? No creo que los suela seguir y tampoco creo que los necesite. Ha estado tanto tiempo en este deporte y ha visto tantas cosas que creo que estará bien allí".

"Le admiro como competidor. Probablemente ha sido el rival más difícil que he tenido en mi carrera, especialmente en los primeros años por los campeonatos de 2010 y, especialmente, 2012", prosiguió.

Además, Vettel se deshizo en elogios al español: "Creo que tiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto de carrera y no ha perdido nada. Siempre está ahí y nunca retrocede, pero también es muy respetuoso en el rueda a rueda. He disfrutado mucho con él en pista".