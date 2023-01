La temporada 2021 se caracterizó por la intensa rivalidad entre Lewis Hamilton y, el ganador de ese año, Max Verstappen. Tras un año sin apenas cruzarse en pista y con la rivalidad deportiva a la baja, el piloto de Mercedes ha decidido enterrar el hacha de guerra.

En unas declaraciones a 'Formula One Magazine', el británico explicó que no tiene ningún problema con el neerlandés, pero no sabe si el de Red Bull lo tiene con él: "Él es mucho más joven que yo, así que a lo mejor él tiene algún problema conmigo, pero no estoy seguro de ello y creo que no lo tiene. No puedo hablar por él".

Por su parte, Hamilton negó tener algún problema con Verstappen por lo que sucedió: "Él hizo todo lo que tenía que hacer en 2021, así que, ¿por qué debería tener un problema con él? Rindió muy bien cada fin de semana, nadie le puede quitar eso".

"A la gente le gusta contar que hay problemas entre Max y yo, pero no los hay. Le respeto", concluyó el heptacampeón.