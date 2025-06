Verstappen vuelve a las andadas: ¡Ojo al aviso que lanza a Russell y al resto de pilotos!

Max Verstappen correrá en el alambre durante el Gran Premio de Canadá. El incidente con George Russellen los últimos compases de la carrera en España, motivó a que recibiera tres puntos de suspensión en la Superlicencia. Ahora solo le queda uno para recibir la temida carrera de suspensión.

Tras la carrera, el neerlandés se disculpóen sus redes sociales por el incidente con el británico. En cambio, a su llegada al circuito, el tetracampeón del mundo ha sacado su orgullo y ha cambiado radicalmente su discurso, adoptando una posición mucho más amenazante.

"Nada ha cambiado. ¿Por qué debería? Es lo que hay. Estaba en ocho puntos antes y ahora en once. Quiero decir, no puedo simplemente volver atrás de todo. Voy a correr como siempre lo hago. Confío en mí mismo", ha advertido el neerlandés a los medios presentes en Montreal.

El corredor de Red Bull descarta competir de forma conservadora y tampoco se sintió perjudicado por tener una sanción desproporcionada: "No necesito entrar en eso. La vida no es justa. No me preocupo por eso. Sólo vengo aquí a competir, y siempre voy a correr fuerte, como creo que debo hacerlo".

Russell replica lanzando un dardo

George Russellfue el damnificado de aquel lance, aunque no se vio perjudicado su rendimiento en pista. A su llegada al circuito y le ha dejado un recado acerca de cómo suele su rival encajar los errores que comete en pista: "Me sorprendió un poco verlo asumir la responsabilidad, porque no es habitual en él".

"Quiero creer que no intentó chocar conmigo a propósito, porque eso sería una locura. Creo que sólo intentó mostrar quién mandaba, puso los codos y simplemente se equivocó", reflexionó el piloto de Mercedes en declaraciones recogidas por 'Marca'.