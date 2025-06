Un expiloto tiene claro que Verstappen sólo ganará el mundial si hay guerra en McLaren: "Si se disparan entre ellos"

El McLaren es el coche más dominante. No hay ninguna duda. Ni Ferrari ni Mercedes ni Red Bull están a la altura. Tampoco Max Verstappen puede acercarse a los papaya. Parecen casi un milagro esas dos victorias que ha logrado el neerlandés, que no está demasiado lejos en el mundial de Oscar Piastri y de Lando Norris.

Y Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, ha apuntado en 'Sky Sports' que sólo una guerra total entre los dos McLaren podría darle opciones a Max.

"El coche no aguanta el ritmo, y por desgracia, el equipo tampoco. Max no podrá superar eso a largo plazo. No tendrá ninguna oportunidad contra McLaren... salvo que los dos pilotos de McLaren se disparen entre ellos", dice el hermano de Michael Schumacher antes del Gran Premio de Canadá de este fin de semana.

Califica de "ficticio" que el neerlandés pueda lograr el quinto título consecutivo: "Creo que el título es ilusorio este año, Max puede marcar la diferencia, pero no siempre".

Pero esa guerra, al menos de momento, no se ha producido. Es Oscar el que está por delante en el campeonato, con diez puntos de ventaja sobre Lando.

La distancia es tan estrecha que todo podría pasar. Sobre todo si según avanzan los Grandes Premios la batalla por el título sigue viva. Si Lando y Oscar "se disparan" entonces podría llegar la oportunidad para el piloto de Red Bull. En Canadá, una nueva oportunidad para él. Pero no será nada fácil.