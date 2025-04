Verstappen saca las vergüenzas del Red Bull: "Simplemente, no frena"

"No podía frenar ni girar..."

No está siendo un buen fin de semana para el vigente campeón del mundo. Max Verstappen está sufriendo más de lo esperado con su Red Bull en el desierto de Sakhir.

El piloto neerlandés no estuvo en la batalla por la 'pole position' en la clasificación del Gran Premio de Baréin. De hecho, ni si quiera consiguió meterse entre los cinco primeros. El 7º lugar es el que ocupará Verstappen en la parrilla de salida.

No es habitual verle tan retrasado después de casi cinco años de dominio absoluto. Sin embargo, este inicio de 2025 está sudando más de lo normal para colocar a su RB21 en los primeros puestos, a pesar de la victoria en el último GP en Japón.

"Mal equilibrio del coche también. No podía frenar ni girar, el coche no doblaba y no tenía tracción. Muy complicado. Ha sido así durante todo el fin de semana. Cambiamos todo en el coche de un lado a otro, pero nada funcionó", señaló el piloto según recoge 'Racing News 365'.

Y es que, los problemas del neerlandés parecen venir de los frenos: "No tengo ninguna sensación con los frenos. Cuando pisas el pedal, es como si golpeases una pared. Simplemente no frena. Muy inconsistente también, pero he estado sufriendo con esto todo el fin de semana —de hecho, todo el año—, pero aquí se ha notado aún más".

"Para mañana, tampoco hay equilibrio, así que todo está siendo muy difícil ahora mismo en este circuito", sentenció Max Verstappen, quien tendrá buscar la remontada para conseguir buenos puntos de cara al Mundial.