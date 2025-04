'Recochineo' de Norris con Verstappen: "Me hará ilusión ver la decepción en su cara"

"No quiero ni pensar en lo que pasaría si estuviera en ese otro coche (McLaren). ¡Entonces ni siquiera me habrías visto!": así de tajante se mostró Max Verstappen en Japón cuando, tras ganar la carrera, le preguntaron por el poderío del monoplaza de Woking.

Sus palabras han generado mucha controversia en Fórmula 1 durante esta semana y, en la previa del Gran Premio de Catar, al neerlandés le han preguntado si lo decía en serio.

Y, como es evidente, el piloto de Red Bull no ha reculado: "No estaba bromeando. ¿Pensaste que era una broma? No, no era una broma".

Estas declaraciones se las han trasladado a Lando Norris, favorito para ganar el Mundial y blanco de las palabras de Verstappen al deslizar que no está exprimiendo al máximo el potencial del coche papaya.

"No me importa. Puede decir lo que quiera. No me importa, sinceramente. Quizás él (Max) sea mejor en algunas cosas, pero no es mejor en todas las áreas", ha señalado el británico.

De hecho, Norris no cree que Max fuera a ser tan bueno como él dice: "Respeto mucho a Max, pero también sé que algunas cosas no son ciertas. Puede venir a probar nuestro coche el día que quiera, y me hará ilusión ver la decepción en su cara cuando salga de él".