Los expertos de la F1 alucinan con la exhibición de Verstappen en Japón: Alonso entra en el top 10

Los expertos de la Fórmula 1 dictan sentencia de lo ocurrido en el Gran Premio de Japón. La victoria de Max Verstappen contra todo pronóstico, teniendo en cuenta la superioridad de McLaren. En un fin de semana de ensueño con pole y victoria le ha servido para conseguir un 10 y liderar el ránking.

A un punto de distancia está otro piloto de la escuela Red Bull, Isack Hadjar. El corredor de Racing Bulls progresa adecuadamente tras un debut aciago donde no disputó por accidente la carrera de Australia. Su sólida actuación en Japón con un séptimo puesto en 'quali' y octavo el domingo le ha valido para recibir un 9.0.

Definitivamente, McLaren se queda fuera del top 3 ya que Oliver Bearman se ha situado con el último puesto del cajón con un 8.8. El 'rookie' británico consiguió entrar en Q3 en detrimento del experimentado Esteban Ocon y consiguió una meritoria décima posición.

Por otro lado, la infravalorada actuación de Fernando Alonso ha sido recompensada. El de Aston Martin se quedó a las puertas de puntuar con un monoplaza condenado a las últimas posiciones. El asturiano destacó en la salida con un gran adelantamiento por el exterior a Pierre Gasly.

Pese a ser los principales derrotados en el trazado de Suzuka, los pilotos de McLaren han sido valorados positivamente por los expertos. Lando Norris se queda con un 8.4 en un triple empate entre Albon y Leclerc en la cuarta posición. Mientras que su compañero Oscar Piastri se queda justo detrás de ellos con un 8.0.

