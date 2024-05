Aston Martin y Honda trabajarán juntos a partir de 2026 con las nuevas normas de la Fórmula 1. Allí estará Fernando Alonso, que ha firmado un contrato multianual. Y la duda está en ver quién será su compañero: el papel de Lance Stroll está en el aire.

Y desde la marca de motores japonesas tienen un plan: convencer a Aston Martin de que fichen a Yuki Tsunoda. Han dejado muchas palabras de elogio para el piloto, que ahora ha respondido con un mensaje claro: "Necesitamos un asiento disponible para Aston Martin si están dispuestos a apoyarme a partir de 2026".

En la web oficial de la F1 ha profundizado sobre esta posibilidad: "Muy feliz de escuchar lo que dijeron. He estado trabajando con ellos desde una edad muy temprana. He sido capaz de lograr lo que querían que hiciera: me convertí en piloto de Fórmula 1 con Honda. Sin su apoyo, no estaría aquí".

"Tenemos una relación especial entre nosotros, y amo a su gente, supersolidarios. Pero, al mismo tiempo, el tema del mercado de pilotos es una historia un poco diferente", dice el piloto de Racing Bulls, que está firmando su mejor temporada en el Gran Circo.

Y vuelve a recalcar que para llegar a Aston Martin necesitan una apuesta fuerte: "Necesitamos un asiento disponible para Aston Martin si están dispuestos a apoyarme a partir de 2026, lo que significa una alta probabilidad de que quieran que esté con ellos". Sería junto a Fernando con la nueva reglamentación.

"En ese caso, incluso si estamos con diferentes fabricantes, Honda siempre estará en mi cabeza. Y seguro que en algún momento volveremos a encontrarnos, sea lo que sea", sentencia.