¿Quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1? Fernando Alonso es para Sebastian Vettel el que ha demostrado unas habilidades nunca antes vistas al volante de un automóvil, Lewis Hamilton se convertiría en el piloto con más títulos mundiales en su haber de ganar este año, el mito de Ayrton Senna, Jim Clark, Allain Prost, Niki Lauda... Todos ellos son leyendas, pero si le preguntas a Daniel Ricciardo, no hay nadie como Michael Schumacher.

"Michael cuenta con siete títulos mundiales, es el Dios de este deporte", recalca el australiano en declaraciones a la revista 'Sport Bild'. Michael es su ídolo de la infancia y con quien tuvo la oportunidad de coincidir en carrera.

Era su año de debut y ya pudo pelearse cuerpo a cuerpo con el Mercedes de Schumacher en una batalla corta pero intensa: "Recuerdo como en una de mis primeras carreras, en Suzuka, tuve un duelo corto con él. Fue un pequeño juego del gato y el ratón en la pista, y eso fue completamente surrealista. Me encantó cada segundo".

Daniel luchó por posición con el 'Káiser', algo que no todos pueden decir, aunque fuera ya en una época en la que se acercaba la retirada definitiva del alemán. Incluso para el padre del actual piloto de McLaren fue un momento único.

"Después de la carrera, mi padre me llevó a un lado y me habló del duelo. Me dijo: '¿Tienes alguna idea de lo que acaba de pasar?'", recuerda emocionado.

Una experiencia con la que se le pone la "piel de gallina" al '3' solo de recordarla y en la que, entre otras muchas vivencias más, pensará "cuando sea mayor", afirma.