Fernando Alonso y Michael Schumacher. Una comparación que ha provocado revuelo en la Fórmula 1. "He trabajado con varios pilotos durante un poco más de 20 años en la F1, pero Fernando es especial. Es impresionante en su enfoque, que es muy, muy profesional. Sinceramente, me recuerda un poco a Michael (Schumacher)". Quien habla es el jefe de Alpine, Marcin Budkowski.

Un elogio espectacular para el asturiano, que compartió intensas batallas con el siete veces campeón del mundo en sus triunfos de 2005 y 2006 con Renault. En ambas guerras, por cierto, salió victorioso.

"Cuando 'Schumi' estaba en Ferrari y él era un referente en cuanto a lo profesional que era y lo meticuloso que era en su enfoque y veo ese rasgo similar en Fernando", dice en 'The Race'.

"La otra cosa que me sorprende es su habilidad para las carreras. Es alucinante casi porque estamos sentados en el muro de boxes, donde tenemos todos los datos y gozamos de una visibilidad completa de la carrera, mientras él está en el coche pilotando a toda velocidad y tiene casi el mismo análisis de la carrera que tenemos nosotros. Eso es lo que más me impresiona. Supongo que eso es producto de que son 20 años de experiencia conduciendo coches de F1. Pero no hay muchos pilotos, incluso con 20 años de experiencia, que sean capaces de hacer eso", afirma.

Y finaliza el jefe de Alpine: "No se le ve como a un viejo listo para jubilarse. Tiene hambre, espera con ansias el próximo año. Cada vez que está en la fábrica pregunta '¿cómo va el coche del año que viene?' Se está divirtiendo mucho este año, creo que eso se ha visto en la pista. Pero fuera de la pista, en las interacciones con el equipo, se puede ver que está feliz de haber regresado a la Fórmula 1".