Lando Norris cerró la temporada 2023 con una quinta posición en Abu Dhabi, pero también con un cabreo tremendo con 'Checo' Pérez por el toque que ambos tuvieron durante la carrera en Yas Marina.

En parte final de la carrera, el piloto de Red Bull venía remontando y se encontró a Lando Norris en su camino hacia el podio. El mexicano le pasó al final de la recta, pero se fue largo y acabó impactando contra el de McLaren.

La acción, pese a no entenderlo 'Checo', le costó cinco segundos de sanción y, a la postre, perder el podio. Tras la carrera, el mexicano seguía sin entender la penalización: "Me parece dura la sanción. Cuando te tiras en una frenada no tienes el control absoluto. Perdí la rueda delantera y Lando gira. Es un incidente de carrera, ha habido bastante peores y no pasó nada". "Estos comisarios no están al nivel de la Fórmula 1", expresó por radio.

Discrepó en su visión del toque el británico, que aseguró que le dejó suficiente espacio para pasar y que, aún así, Pérez fue contra él: "Le he dejado espacio para pasar, pero me ha chocado aún así. Interesante".

Sin embargo, el verdadero cabreo de Norris llegó cuando le dijeron que Pérez no entendía la sanción ni se atribuía la culpa del toque: "¿Que dice que no ha sido culpa suya? No sabía que ahora se podía chocar. Es útil saberlo para la próxima temporada".

Pese a la sanción, Pérez acabó por delante de Norris en la carrera. Eso sí, el de McLaren tomó nota de la acción y han quedado cuentas pendientes para 2024.