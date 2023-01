Lewis Hamilton sufrió una infancia terrible. Él mismo la ha calificado como "traumática" y ha contado que incluso los profesores en su colegio le trataban mal. También algunos de sus compañeros en episodios de 'bullying' que sufrió desde que era un niño.

En el podcast 'On Purpose' ha contado cómo fueron esos terribles momentos: "Sufrí acoso escolar ya desde los seis años. Creo que en esa época y en ese colegio yo era uno de los únicos tres niños de color y otros chicos mayores que yo me increpaban continuamente".

"No me atrevía a volver a casa y hablar de ello con mis padres, no quería que pensaran que no era una chico fuerte", ha contado el siete veces campeón de la Fórmula 1. Unos momentos que ha calificado de "traumáticos".

"El director de la escuela nos tenía manía, y diría que especialmente a mí. Los profesores me decían: 'Tú nunca vas a ser nada'. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando, como diciendo: 'No voy a ser nada'. Y creyéndomelo por un momento", explica el británico.

También tuvo que soportar episodios de racismo: "Los constantes golpes, cosas que te lanzaban plátanos...".

"Eso, para mí, fue difícil. Cuando entras en clase de historia y de entre todo lo que aprendes no hay imágenes de gente de color en la historia que nos enseñaban. Así que pensaba: ¿Dónde está la gente que se parece a mí?", se preguntaba entonces.

Asegura que aquellos momentos tan difíciles le hicieron más fuerte: "Sentía que el sistema estaba en mi contra y yo nadaba a contracorriente. Pero estoy muy agradecido por ese viaje, porque es lo que me convirtió en la persona que soy hoy".