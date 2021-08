Poco se sabe del estado de salud de Michael Schumacher después de que hayan pasado varios años desde que sufriera el grave accidente esquiando que puso en jaque su vida y que aún le tiene en estado grave.

Si aún sigue vivo es, según Jean Todt, "gracias al trabajo de los doctores y a la ayuda de Corinna", su mujer. El artífice de los éxitos del tándem Schumacher-Ferrari ha destacado la colaboración de la mujer del 'Kaiser' por salvar su vida, aunque apunta que sigue sufriendo.

"Corinna quería que Michael sobreviviera, y lo ha hecho, pero con consecuencias", declara Todt en declaraciones al diario 'Bild'. "Ahora mismo está luchando contra esas consecuencias y espero que las cosas poco a poco vayan mejorando", dijo.

Todt, amigo de Michael desde que se juntaron en la escudería italiana, ha seguido pasándose a ver el estado de Michael y valora el sacrificio de Corinna por llevar adelante a toda la familia y cuidar de él.

"He pasado mucho tiempo con Corinna desde que Michael tuvo ese accidente tan grave. Ella es una gran mujer y ha tomado el mando de la familia. No esperaba que sucediese eso, pero acabó pasando y no tenía otra opción", declara.

Después de tanto tiempo en la casa de los Schumacher, Todt confiesa que le tiene un cariño especial a todos los integrantes de la familia, pero en especial a Mick: "Siempre tendrá un hueco especial en mi corazón y también en el de mi mujer Michelle".

Nuevas noticias de Michael Schumacher y su familia, quienes han autorizado el estreno de un documental de la vida del alemán que saldrá en Netflix el próximo 15 de septiembre.