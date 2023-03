Es verdad que han sido intratables en la primera carrera del año. Es verdad que su primer rival se quedó a más de 30 segundos. Pero quizá sea exagerado decir que Red Bull "ganará todas las carreras de 2023". No lo decimos nosotros. Lo dice George Russell, piloto de Mercedes.

El británico es muy pesimista con respecto a sus opciones y la del resto de equipos de la parrilla. Ve a Max Verstappen y Sergio Pérez arrasando en todos y cada uno de los fines de semana: ¿tirar la toalla casi antes de empezar?

En declaraciones a 'Racing News 365', el joven piloto pronostica que nadie luchará con ellos: "No creo que nadie vaya a luchar contra Red Bull este año, deberían ganar todas las carreras esta temporada, esa es mi apuesta".

"Con el rendimiento que tienen, no veo a nadie que pueda desafiarles o estar a su altura. Quizá no consigan todas las poles, pues sabemos que Ferrari son muy competitivos a una vuelta", comenta el compañero de Lewis Hamilton.

Es muy pesimista sobre si algún rival puede plantar cara al coche diseñado por el gurú Adrian Newey. Tampoco el Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll: "En lo que al ritmo de carrera respecta, están en una posición muy fuerte".

"Su ritmo este fin de semana no ha sido tan bueno como en los test, algo que me resulta bastante extraño, pero han ganado fácil y parece que pueden hacer lo que quieran. Nosotros llegaremos a un punto en el que tengamos que intentar algo diferente", sentencia.

Es cierto que Mercedes no ha empezado nada bien. Muy lejos de la cabeza. Y cambiarán el diseño del coche por completo, tal y como ha explicado Toto Wolff. Pero cuidado. Porque Mercedes acostumbra a ser muy pesimita con respecto a sus opciones... para acabar dando la sorpresa.

