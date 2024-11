Fernando Alonso y Carlos Sainz han sido dos grandes personajes que dentro del mundo del deporte no han dudado en mandar mensajes de apoyo y ánimo a todos aquellos afectados por la tragedia de la DANA.

Alonso ha reconocido en la radio que estaba sufriendo mucho por los dolores de espalda que le provocaba el rebote que generaba el coche sobre el circuito de Interlagos. La imagen de Fernando saliendo de su Aston Martin muestra la dureza que ha tenido la carrera de este domingo.

El bicampeón del mundo ha reconocido en los micrófonos de 'DAZN' qué es lo que le ha llevado a terminar la carrera cuando no lo veía claro: "Hemos hecho el trabajo. La verdad es que en condiciones normales no lo hubiese acabado. Había que hacerlo por los mecánicos, por mi que he sufrido antes de llegar aquí,".

Fernando terminó pidiendo el coche médico para después de la carrera. Ha sido un fin de semana complicado para el asturiano que ha visto como se le presentaba la ocasión de poder luchar por algo más y la mala suerte le ha hecho irse contra los muros. Solo ha podido ser decimocuarto en una carrera marcada por los numerosos accidentes.