Mercedes está atravesando su peor momento de los últimos diez años en la Fórmula 1. La escudería alemana no está para ganar y tampoco parece estar para luchar por algo grande este curso, y su radio en Imola para Lewis Hamilton fue muestra de ello. Con Russell casi en el podio, el heptcampaéon apenas pudo ser 13º y sufrió durante todo el fin de semana.

Fue el mismísimo Toto Wolff quien habló con él, antes de fuese al revés, en un Gran Premio algo tenso para los de la estrella. Ahora, en la web oficial de la F1, prosigue con su defensa.

"Tengo que protegerle. Lo de Imola no fue un mal momento suyo. Fue el coche", argumenta Wolff.

Y se explica: "Es un siete veces campeón del mundo, y el año pasado fue de menos a más para pelear por el Mundial. Es el mejor piloto del mundo".

"Por una parte, para estos pilotos es irrelevante ser octavo o ser duodécimo... pero las grandes estrellas se recuperan", cuenta Wolff.

Porque para él, Hamilton es el mejor y Russell está entre los tres mejores: "Tenemos a los dos mejores, o quizá a dos de los tres mejores de la parrilla".

"Se merecen un coche y una unidad de potencia que les permita luchar arriba. No se merecen ser doblados", dice en relación al momento en que Verstappen dobló a Lewis en el GP de Emiliga Romagna.

Para terminar, Wolff insiste en que más pronto que tarde se recuperarán: "No se me ocurre ningún gran equipo que no haya tenido momentos en que las cosas no iban bien. Hamilton nos ayudará a arreglar las cosas".