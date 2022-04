La Fórmula 1 es mucho más que la habilidad del piloto. Los tiempos, las posiciones, las victorias y sobre todo los mundiales las marcan los monoplazas. Así ha sido y así seguirá siendo. Y así ha explicado Fernando Alonso la complicada situación que vive Lewis Hamilton.

Lo ha explicado en 'Racing News 365'. "Siempre ha sido así...", dice el asturiano, que analiza la situación del siete veces campeón del mundo: "Ahora, Lewis está pilotando muy bien y es 13º. Así es la Fórmula 1".

"Cuando Senna ganó carreras y títulos, tenía el coche más rápido. Cuando yo gané el campeonato, tenía el coche más rápido. Michael tenía el coche más rápido. Lewis rompió todos los récords porque tenía el coche más rápido", explica el de Alpine.

Además ha analizado la gran diferencia que hay entre Red Bull y Ferrari con los equipos de detrás, afirmando que "no hay carrera": "No hay carrera en este momento. Es como pelear con Lewis el año pasado, o con Max Verstappen. Empiezan últimos y terminan en el podio, así que no hay mucho por lo que pelear".

La realidad de Lewis es muy dura, aunque es cierto que a su compañero de equipo, George Russell, le está yendo mucho mejor con el mismo coche. Mientras que Hamilton fue decimotercero, Russell terminó cuarto.

La diferencia también es evidente en el campeonato de pilotos: Russell es cuarto con 49 puntos y Hamilton es séptimo con 28. A pesar de ello Mercedes ha querido dejar muy claro que el problema es el coche y no Hamilton. Parece que Alonso está de acuerdo con esta justificación.