El rojo siempre es el protagonista en Ferrari. Sin embargo, en este 2022 podría haber sorpresas. ¿Y si se cuela el color negro en el monoplaza? La pista la ha dado el equipo este miércoles.

Ferrari ha presentado la nueva línea de ropa con Carlos Sainz y Charles Leclerc como modelos. Y en el polo destaca, además del rojo, el tono negro.

"¿Qué os parece este nuevo kit? Una nueva era y nuevo look para 2022", ha escrito el equipo en sus redes sociales acompañando a unas fotos de los dos pilotos.

Y tras esta publicación los aficionados han comenzado a preguntarse si el negro será protagonista en el F1-75, que se presentará el próximo 17 de febrero.

A new era and a new look for 2022 🤩

Looking 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘, boys 👌#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/4d1tVWY1SB