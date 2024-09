Durante su presentación con Aston Martin, Adrian Newey no se anduvo con medias tintas y aseguró que tuvo que decidir entre trabajar con Fernando Alonso o con Lewis Hamilton... y que se decidió por el español.

Sobre su fichaje por Aston le han preguntado al británico, que podría ser uno de los damnificados ya que el ingeniero se debatía entre Ferrari y la escudería de Silverstone.

El futuro piloto de la 'Scuderia' no ha negado que hubiera sido un "privilegio" trabajar junto a Newey, pero no cree que vaya a cambiar nada.

"Siendo sinceros, no estoy decepcionado. Ya he mencionado en el pasado que habría sido un honor trabajar con Adrian, aunque ya he tenido el privilegio de trabajar con dos equipos campeones que no tenían a Adrian", ha explicado.

"Creo que cualquier equipo estaría contento de tener a Adrian, pero al final del día, ha hecho lo que era mejor para él", ha añadido durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Azerbaiyán.

"No cambia nada para mí en lo que a mi siguiente movimiento respecta, sigo creyendo al 100% que podemos hacer grandes cosas", ha zanjado.