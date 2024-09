Durante su presentación con Aston Martin, al igual que hizo anteriormente Fernando Alonso, Adrian Newey se deshizo en elogios hacia el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

De hecho, el todavía ingeniero de Red Bull aseguró que tuvo que decidir entre el asturiano o Lewis Hamilton... y se decidió por el primero.

"No he ocultado que hay dos pilotos con los que me encantaría trabajar: Fernando y, por supuesto, Lewis. No podía hacer las dos cosas, así que tuve que tomar esa decisión", señaló.

Tanto Alonso como Newey siempre se han procesado una profunda admiración, posiblemente, desde la rivalidad que ambos mantuvieron cuando el ovetense estaba en Ferrari y cerca estuvo de 'robarle' alguna corona a Newey.

"Con Fernando, por supuesto, hemos luchado entre nosotros durante muchos años. A veces ha sido una especie de archienemigo", recordó el británico.

"Estuvimos muy cerca de que se uniera a Red Bull en 2008 para la temporada 2009, pero desafortunadamente, no acabó ocurriendo, lo cual es una gran pena. Así que seguimos luchando entre nosotros. Es una leyenda del deporte, y tengo muchas ganas de trabajar con él", añadió.