El Aston Martin es rápido. Sí, esta es una frase que no se podía decir a comienzos de 2022, pero que es una realidad en estos momentos. En el Gran Premio de Estados Unidos tanto Sebastian Vettel como Lance Stroll se mostraron competitivos durante todo el fin de semana. Ya desde los entrenamientos libres del viernes.

Algo que ha sorprendido al propio equipo. Esto dijo Vettel tras ser séptimo en Austin después de la sanción a Fernando Alonso: "Fue una sorpresa ser más rápido que los McLaren y los Alpine. Hemos cuidado bien los neumáticos, pero no creo que sea el factor principal".

"Obviamente, sin el 'pitstop' lento habríamos sumado el doble de puntos. A cambio, al menos he tenido una carrera divertida, y hemos podido recuperar algunos puntos. Desgraciadamente, no teníamos el ritmo en las rectas para adelantar a los rivales cómodamente, así que tuve que intentar algo inusual, ya fuese en las frenadas o en puntos inusuales. Lo hice, y funcionó. Me divertí, tuve batallas muy reñidas", expresó el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

En la escudería celebraron la posición de Vettel y su pilotaje. Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, habló incluso de "magia": "El coche rendía y luego te das cuenta de que hizo el coche un poco más competitivo. Ambos pilotos tenían un gran ritmo al comienzo de la carrera, así que estuvo bien estar ahí delante, pero sí, en general, ha recuperado su magia y está disfrutando".

La clave de esa mejora ha sido simplemente "empujar": "Conceptualmente el coche era muy diferente para Barcelona. Desde ese punto y volviendo al camino de desarrollo que habíamos explorado durante el invierno, simplemente agachamos la cabeza y empujamos".

"Eso fue el suelo principalmente, pero incluso después de eso trabajamos en el alerón delantero, en el suelo, en el alerón trasero y en hacer el coche más competitivo. Eso es lo que hemos estado haciendo, removiendo. De eso se trata todo", ha sentenciado McCullough.

La "sorpresa" para Fernando

Aston Martin expresó su "sorpresa" al ser más rápidos que McLaren y Alpine. Algo que, seguro, ha apuntado Alonso. El asturiano está cerrando la presente temporada con los franceses y seguro que mirando de reojo todo lo que hacen sus futuros compañeros en Fórmula 1.

Y tiene motivos para ser optimista. Cuando firmó, el equipo era noveno en la clasificación de constructores. Ahora es séptimo a sólo un punto de la sexta plaza que ocupa Alfa Romeo. La tabla final será fundamental de cara a los ingresos económicos de la próxima temporada.