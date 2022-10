Vuelta 22 del Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Fernando Alonso coge el rebufo del Aston Martin de Lance Stroll, entra en la aspiración y se posiciona para adelantar a su futuro compañero de equipo, pero el canadiense cambia su rumbo y provoca un impacto con el asturiano.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 sale literalmente volando, choca contra las protecciones, mantiene el monoplaza en pista... y logra llegar a boxes.

A partir de ahí, comienza el 'caso Fernando Alonso'. El ovetense cambia neumáticos y morro delantero, pero nadie avisa de que el retrovisor derecho está suelto, ni la FIA.

Ausencia total de banderas negras y naranjas o de mensajes de los comisarios hasta que horas después de la carrera, se emite una sanción de 30 segundos contra el de Alpine por perder un retrovisor en plena pista.

De esta manera, y a falta del veredicto final de la FIA el jueves, Alonso quedó relegado a la decimoquinta posición tras un heroico séptimo puesto.

Esta injusticia ha sido duramente atacada por voces autorizadas del 'Gran Circo'. Damon Hill, campeón del mundo en 1996, y Jacques Villeneuve, ganador de la Fórmula 1 en 1997, han sido de los más duros.

El ex de Williams ha deslizado que se trató de enmendar un error de Dirección de Carrera al no avisar a Alpine del retrovisor de Fernando.

"He estado leyendo sobre este caso de Alonso y Alpine. ¿Qué está pasando? ¿Los comisarios están molestos con los directores de carrera? ¡Suena peor que el Partido Conservador!", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

