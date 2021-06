Es una de las preguntas más recurrentes a los pilotos de carreras: ¿qué ocurre si a mitad de carrera tienes ganas de ir al baño? Pues Sebastian Vettel ha sido muy claro en su respuesta.

El alemán ha sorprendido a todos con esta revelación: "Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo".

"Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche", dice el cuatro veces campeón del mundo.

Y Pierre Gasly, su compañero de charla, insistió en el tema: "¿Conoces alguno que se haga pis en el coche?". Vettel respondió, pero prefirió no dar nombres. Todo ello entre risas y bromas.

"Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona", finalizó el de Aston Martin.