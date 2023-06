Lo de Esteban Ocon afirmando que "el 98% del trabajo en Alpine recayó en mi espalda y el 2% en la de Fernando Alonso" fue solo la gota que colmó el vaso de una relación que se enturbió en los últimos meses del bicampeón del Fórmula 1 en la escudería francesa.

Sus enfrentamientos en los tazados de Arabia Saudí y Brasil o los diversos 'dardos' que le lanzó el galo al asturiano tras confirmarse su fichaje por Aston Martin no hacían más que confirmar que el tú a tú entre ambos ya no era como antes.

En la presente temporada, lo más cerca que han estado ambos de enfrentarse rueda a rueda fue en el pasado Gran Premio de España en Montmeló.

En la recta principal, con Alonso cogiendo el rebufo de Ocon, el francés hizo gala de su pilotaje extremo y apretó al máximo al español hasta empujarle a la calle de salida del pit-lane.

Fernando pasó sin mayor problema a su excompañero en Alpine e incluso restó hierro al asunto ante los medios afirmando que "no había sido difícil" adelantarle.

Ocon, por su parte, afirmó que no había sido "para tanto" su acción. Eso sí, después pasó al halago a Alonso.

"A la prensa le gusta hablar mucho, pero todo va bien. Tengo un respeto enorme hacia él y siempre será así. Ahora competimos cerca. No tan cerca como nos gustaría, pero sí competimos en la pista", ha explicado en declaraciones a 'As'.

"Fernando está haciendo una temporada fantástica. No tengo dudas de que sigue a su mejor nivel. He competido con él en los últimos años y demuestra a todo el mundo que es uno de los mejores de siempre. Me quito el sombrero. Lo está haciendo increíblemente bien, me alegra, y espero llegar a ese nivel pronto", ha añadido.

"Yo hago el mismo trabajo que cuando Fernando estaba aquí. Voy cada semana a la fábrica, estoy involucrado en el proyecto, trabajo con la misma gente y no hay diferencias", ha zanjado.