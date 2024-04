Charles Leclerc parece que no terminó especialmente contento en la carrera de Japón. El monegasco, que concluyó en cuarta plaza la prueba en Suzuka, dejó una para nada sutil señal de que iba a haber conversaciones con Ferrari...

Y es que el final del Gran Premio fue como fue. Fred Vasseur, jefe de Ferrari, tuvo un detalle con Charles por radio para reconocer todo lo que hizo en el asfalto nipón. Para agradecerle su gran trabajo de equipo que hizo que Carlos Sainz acabase en el podio.

"¡Buen trabajo, Charles!", le dijo Vasseur por radio a un piloto que no estaba especialmente receptivo.

Porque ni le respondió. Silencio total y absoluto por parte de Leclerc después de una carrera en la que le tocó lo que en otras tantas ocasiones le ha tocado a Carlos Sainz.

Una radio hubo antes. Una en la que el jefe de Ferrari le dijo, claramente, que no tratara de pelear con Carlos Sainz para llegar al podio. Que su rival era Lando Norris. Que el objetivo era la cuarta plaza.

Se ve que eso no agradó al monegasco. Se ve que no gustó a Leclerc. Se ve que, el que no les dejaran pelear, le debió sentar mal.

Su respuesta ante la radio de Vasseur, a una radio agradeciendo y alabando su trabajo, fue el silencio.