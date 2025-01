El serio aviso del nuevo jefe de Carlos Sainz: "En Williams no sacamos nuestro verdadero potencial el curso pasado"

Nueva campaña y nuevos alicientes para todos los pilotos y escuderías. Las predicciones muestran que tanto McLaren como Ferrari son candidatos al título, pero los integrantes de otros monoplazas han realizado esfuerzos inhumanos por tener un coche más competitivo. Es el ejemplo de Williams, con Carlos Sainz como uno de los pilotos titulares, que ha trabajado a lo largo de temporadas anteriores para construir un coche de garantías. Sin embargo, los resultados no han reflejado esa progresión de la que hace hincapié James Volwes, director de Williams: "El viaje es 2023, 2024 y 2025. Es una progresión y habrá veces que no reflejen ese trabajo".

Para Volwes, el plan de trabajo que ha seguido la escudería durante estos dos últimos años han supuesto que Williams haya conseguido unas bases importantes para dar un salto de calidad la temporada que viene. "Se han puesto bases importantes, hay muchas cosas que no se pueden ver en pista", afirma Volwes a la hora de valorar el crecimiento de Williams.

Algunas incorporaciones al equipo como la contratación de Pat Fry, antiguo director técnico de Ferrari, Matt Harman, procedente de Alpine, o Fabrice Moncade, ingeniero en ciencias computacionales, han sido fundamentales para engrandecer la figura de Williams. Estas cabezas visibles, junto al resto de integrantes que componen la marca Williams, serán los responsables de llevar a Carlos Sainz a lo más alto de la clasificación.

La temporada pasada no refleja el gran paso dado por la escudería para alcanzar los puestos de arriba, y el noveno puesto que obtuvo Williams ha sido, para James Volwes, un resultado engañoso. "Esta posición no refleja el lugar que nos corresponde", afirma un Wolves que tiene la certeza de que los próximos años estarán llenos de éxito para el equipo.

El objetivo principal de Williams para esta próxima temporada es alcanzar el podio con Alex Albon y Carlos Sainz. Volwes ha admitido que la clasificación final de la pasada temporada, con un noveno puesto, ha hecho daño en la escudería: "Me gusta sacar el máximo provecho del coche y esta temporada no lo hicimos". Para lograr el objetivo del podio, desde Williams intentarán solucionar un problema que ha dado quebraderos de cabeza a todos los ingenieros, es decir, abandonar en muchos grandes premios debido a la estructura del coche: "No estaba en el limite de peso, y el mundo no vio nuestro potencial". Conscientes de las carencias del monoplaza, este año se muestran más ambiciosos que nunca e intentarán ayudar a Sainz a posicionarse en los primeros puestos de la tabla.