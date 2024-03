Flavio Briatore, exjefe de Fernando Alonso en la era de los dos Mundiales de Renault, ha sido operado del corazón a causa de un tumor benigno. El que fuera máximo responsable del equipo francés, a través de sus redes sociales, ha confirmado que todo ha ido bien y que la intervención ha sido "un éxito".

Así lo ha contado él mismo a través de sus redes sociales, afirmando que todo ha sido gracias a un chequeo que se sometió hace una semana y media.

"Hola a todos. Os quiero hablar de prevención. Hace diez días fui a un chequeo al hospital San Raffaele. En ese momento, me encontraron un tumor benigno", dice.

Y confirma que todo ha ido bien: "Los médicos me operaron de manera inmediata, y aquí estoy, contándolo".

En ese sentido, ha lanzado un mensaje para que todos sepan de lo importante que es, en el ámbito de la medicina, la prevención.

"Es lo principal. Hacerte un chequeo. Yo me hice uno hace dos años y eso no estaba. Ahora sí. No hay que descuidarse".