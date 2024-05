La temporada de Fórmula 1 sigue avanzando y cada vez son menos los asientos libres. Algunos pilotos continúan sin tener su situación contractual solucionada para 2025, lo que les está poniendo en una situación delicada y está añadiéndoles una presión extra a la hora de obtener buenos resultados.

Uno de los asientos más deseados es el que de momento hay en Red Bull. El puesto de Sergio Pérez sigue sin estar confirmado, y aunque lo más probable es que el mexicano continúe en la escudería de las bebidas energéticas, la presencia de Carlos Sainz en el mercado de pilotos le está añadiendo un punto extra de presión.

Sergio Pérez ha hablado sobre su rendimiento en el equipo Red Bull y como la incógnita de su renovación le está influyendo: "Siempre tienes que hacerlo bien, especialmente en Red Bull, no cambia nada. Puede ser un poco estresante hacer negociaciones mientras estamos compitiendo".

El mexicano también ha comentado que sus resultados pueden estar siendo tapados por el impresionante ritmo de su compañero de escudería: "Es difícil ser compañero de Max, estoy seguro que si tuviera un compañero diferente estaría brillando más, pero en este momento es un gran desafío, es el mejor piloto, es muy completo, rara vez hace errores y es genial tener a un equipo como ese".

"Es muy difícil de mi lado. Tengo que hacer un fin de semana perfecto para poder derrotarlo", ha añadido el piloto mexicano. Lo cierto es que Verstappen ha demostrado ser casi perfecto desde la temporada de 2021 en la que ganó su primer mundial. "No creo que sea justo de mi lado hablar sobre el resto, pero creo que hay razones por las que Red Bull no funciona para todos", ha contado en la previa del Gran Premio de Emilia Romagna 2024.

Pese a esto, el de Guadalajara está confiado de que conseguirá competir este año: "Creo que la victoria va a venir a lo largo del año. Al final, sigo luchando en la campeonato, y no he perdido tanto, estamos en la séptima carrera, y si sigo peleando bien, la victoria va a venir".

Ha subrayado uno de sus fuertes, que es además una de las razones principales por la que su renovación con Red Bull es más que probable: "Es más importante tener finales (de carrera) fuertes. Si hay resultados fuertes, segundo, tercero, segundo, voy a estar en la lucha, es importante maximizar los puntos".

Para concluir, Pérez ha afirmado que no está preocupado y que su primera victoria en la temporada llegará: "Sí, va a venir, no me preocupo por eso. El ritmo ha sido fuerte en un par de grandes y en un par de carreras. Tenemos un buen fin de semana, una buena calificación y el ritmo en sí".