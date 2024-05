Tiene contrato hasta 2028, pero a Max Verstappen no paran de buscarle nuevos destinos. Dos han sonado con fuerza desde que empezara el caos en su equipo: Mercedes y Aston Martin. Pero en Red Bull confían en que el gran campeón de la Fórmula 1 siga muchos más años con ellos.

Christian Horner, jefe de Red Bull, dice que a pesar de todas las cosas que se hablan Max sigue vistiendo los colores de la escudería de las bebidas energéticas. "Informáis de esos rumores cada semana, pero él sigue aquí...", dice en 'Sky Sports F1'.

"Max es muy feliz en el equipo, tiene un maravilloso grupo de ingenieros a su alrededor, tiene un gran coche, está en el mejor coche de la parrilla, está pilotando en la mejor forma de su vida. No se trata de contratos, se trata de estar contento, y creo que eso es lo mismo para cualquier piloto", dice sobre el tres veces campeón del Gran Circo.

Deja claro, además, que los contratos de Adrian Newey y Verstappen no tienen nada que ver: "No hay cláusulas sobre Adrian, que vinculen a Adrian de ninguna manera con Max. Han disfrutado de una buena relación a lo largo de los años, al igual que nuestros pilotos anteriores, pero Max también entiende que ha habido un proceso de planificación para eso y no es sólo un acto reflejo, por lo que la estructura no va a cambiar aunque Adrian dé un paso atrás".

Red Bull no ve a Verstappen saliendo del equipo. A pesar de los intentos de Toto Wolff, jefe de Mercedes, creen que seguirá con ellos al menos hasta 2028, el año en el que se cumple su contrato. Todo ello siempre que Max siga contando con el coche más dominante de la parrilla. Y eso en 2026 es una incógnita.