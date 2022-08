Sebastian Vettel dirá adiós a la Fórmula 1 al finalizar la presente temporada. Y Sergio Pérez, piloto de Red Bull, entiende la decisión del alemán debido a todo el tiempo que les 'roba' la competición.

"La F1 es un deporte que exige todo de ti y te roba tu vida personal. En realidad, no tienes una vida privada", ha dicho Pérez en declaraciones a 'GPFans'.

Y asegura que comprende a la perfección la decisión que ha tomado el cuatro veces campeón del mundo: "Es totalmente comprensible. Cuando estás en F1, sabes el precio a pagar y en algún momento ya no estás listo para pagarlo".

Aunque Vettel no es excesivamente veterano, no sorprendió su decisión de marcharse de la F1. Su motivación no era la misma desde que se marchó del equipo Ferrari e incluso en el último año en Maranello.

El Aston Martin actual tampoco supone una gran motivación. La escudería es penúltima en el mundial de constructores. Una situación que esperan cambiar de cara a 2023 con la llegada de Fernando Alonso y los muchos millones de euros de inversión.

Aunque en Aston Martin han querido dejar claro que todavía no están centrados al 100% en el coche del año que viene. Una parte del equipo sí trabaja en él, pero el resto continúa desarrollando el monoplaza de esta temporada.