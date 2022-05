Sebastian Vettel se ha paseado con los calzoncillos por fuera del uniforme de Aston Martin en el paddock del GP de Miami. El alemán, ni corto ni perezoso, exhibió indumentaria en un fin de semana marcado por la presión de la FIA en cuanto a la vestimenta de los pilotos.

Es algo que ha vivido Lewis Hamilton, quien incluso amenazó con no correr en caso de tener que quitarse los 'piercings'. Ahora, Vettel, se ha dejado ver por Miami con su ropa interior en el exterior.

Sebastian Vettel protestó de esta forma con respecto al tema de la regulación de la ropa interior por parte de la FIA. #MiamiGP 👀 #F1 pic.twitter.com/T7xwWqsYHx — 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚 (@DanniMendiola) May 6, 2022

"Es una broma. No me importa, pero me divierte que sigamos hablando de todo esto", dijo en la revista 'Autosport'.

Además, Vettel cerró filas con Hamilton, ya mencionado anteriormente por el caso del 'piercing'.

"Es innecesario sacar todo este tema a la luz. A estas alturas, es algo personal. Siento que especialmente está dirigido a Lewis Hamilton", cuenta Vettel.

Y sigue: "Claro que hay preocupación por la seguridad. Si tienes joyas y el coche se quema es desagradable".

"Pero es parte de la libertad personal. somos lo bastante mayores como para tomar decisiones fuera del coche. También somos mayores para decidir dentro de él", dice Seb.

Para terminar, vuelve a sus calzoncillos: "¿Es esto lo más emocionante de lo que podemos hablar?"