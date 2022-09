Entre 2015 y 2020 Sebastian Vettel vistió los colores de la mítica escudería de Ferrari. Seis temporadas en las que pudo pelear por el campeonato después de sus cuatro títulos en Red Bull, pero con resultados muy diferentes. Se marchó de Maranello de vacío.

Ahora, meses antes de que deje la Fórmula 1, ha recordado esa etapa en declaraciones a la web oficial de la competición: "Tuve una etapa fantástica en Ferrari. Estuve cerca del título dos veces, pero fallamos".

"Hay razones por las que no ganamos, pero estoy tranquilo al respecto", dice el actual piloto de Aston Martin. Le restan seis carreras para dejar los coches del Gran Circo.

A pesar de no haber ganado de rojo, mantiene un "gran respeto": "Pasé mucho tiempo en Ferrari y tengo mucho respeto por el equipo y por todos los que están allí".

Con respecto a su futuro lejos de los coches, tiene claro que se tomará un tiempo de relax. Pero después todo podría cambiar: "Quizá en tres meses estaré llorando y quiero volver... o quizás me gustará no estar en los circuitos y simplemente disfrute de mi familia".

"Todavía no he tomado una decisión. No sé, el tiempo dirá. Quiero ver cuánto tiempo pasa antes de que me aburra", sentencia el alemán.

Vettel también ha tenido que sufrir los malos momentos de Ferrari. En Maranello no saben lo que es saborear un campeonato de Fórmula 1 desde el año 2007 con Kimi Raikkonen.