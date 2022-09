Sebastian Vettel fue la primera gran figura de Red Bull. El alemán cosechó un tetracampeonato y un subcampeonato bajo las filas de la escudería austriaca. Luego puso rumbo a Ferrari en un nuevo reto que no llegó a funcionar del todo. En 2020, cuando Vettel anunció su marcha de la escudería italiana, había un asiento libre en Red Bull y se rumoreó su llegada.

En declaraciones realizadas a la página oficial de la Fórmula 1, Vettel quiso aclarar la situación y posibilidades que hubo de ese movimiento: "Tomé la decisión de unirme a Aston Martin antes de que estuviese en discusión que Albon se iba, por lo que nunca estuvo cerca". Sin embargo, desveló que sí hubo alguna conversación al respecto: "Conozco a Christian Horner y a Helmut Marko. Tuve una breve charla con ellos, pero nada en serio. Si hubiera sido una opción seria, habríamos hablado de ello, pero nunca llegó a ese punto".

La decisión de marcharse a Aston Martin no ha traído consigo buenos resultados, pero el alemán no se arrepiente de ello: "Obviamente podría mirar hacia atrás y decir 'qué pasaría si...', pero estoy contento con la elección que hice. Esperábamos ser más competitivos el año pasado y este, pero no lo fuimos. Aunque estoy muy contento con la forma en la que el equipo ha progresado y cómo trabajamos juntos".

¿Un cargo en Red Bull como futuro?

"No lo sé en este momento. No estoy considerando nada porque me estoy alejando. El tiempo dirá si es algo que sea posible hacer y si hay una oferta o no y veré cómo me siento en ese momento", explicó Vettel sobre un posible futuro con un cargo directivo en Red Bull.

"Estoy muy feliz de pasar más tiempo en otras cosas y espero ver más a los niños. ¡El tiempo dirá si me aburro dentro de tres meses o tres años!", añadió al respecto de su futuro. De momento, al alemán le quedan seis carreras más como piloto en la Fórmula 1.