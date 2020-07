Sebastian Vettel dejará Ferrari al finalizar esta temporada... y todo apunta a que lo hará sin un título Mundial bajo el brazo. Era su gran objetivo cuando llegó en 2015, tras cuatro mundiales consecutivos con Red Bull, pero no lo ha logrado.

"Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael Schumacher subirse en aquel coche rojo, es un equipo impresionante. Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir", afirmó en 'Sky Sports'.

Dos subcampeonatos es el palmarés del alemán con Ferrari. Insuficiente para él. "En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari", explicó.

Su salida del equipo Red Bull en el año 2014 fue muy comentada. Y a Vettel le gustaría haber salido de otra manera. "Me da pena recordar cómo acabaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma", sentenció.

Ahora el cuatro veces campeón del mundo visualiza su futuro en el equipo Aston Martin, actualmente Racing Point. Él mismo reconoció que estaba en conversaciones para unirse a sus filas, pero de momento nada es oficial.

Porque este 2020 parece una temporada perdida. Y no solo para él, sino para todo el equipo Ferrari. Para encontrar a Vettel en la clasificación del Mundial de pilotos hay que descender hasta la décima plaza. Muy lejos de lo esperado.