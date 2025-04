Guillermo Amor se emociona con Pedrerol en 'El Cafelito' recordando el día que casi muere

"Dios me dio una oportunidad"

En 2007, la vida de Guillermo Amor cambió por completo. El exjugador del Barça sufrió un accidente de coche volviendo de Valencia en el que estuvo muy cerca de morir.

En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el también exdirectivo culé ha recordado qué ocurrió: "De estar a no estar, y te pilla con 40 años y niños pequeños".

Amor no puede evitar emocionarse: "De este tema no quiero tocar mucho porque son recuerdos".

"Me ha servido muchísimo porque veo la vida de otra forma", explica Guillermo, que recuerda muy poco de aquel día.

"Estaba trabajando en televisión y fui a Valencia por un partido. Quería ir al partido y volver por la noche. Recuerdo salir de Valencia... y poco más recuerdo", explica.

Y eso supuso una lección de vida: "Hay que vivir la vida con tranquilidad y vamos siempre de prisa y corriendo para comernos el mundo en tres día. Si no llegas y al día siguiente no estás, no pasa nada".

"Necesitas estar en el sitio y respirar hondo. Yo creo que no era mi momento, Dios me dio una oportunidad y pensó que tenía algo más que hacer", ha zanjado.