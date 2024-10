Carlos Sainz y Fernando Alonso son los dos mejores jugadores de fútbol en la parrilla de la Fórmula 1. Lo ha dicho el piloto de Ferrari en una entrevista cuando le han pedido que haga un equipo de fútbol sala. Y no ha dudado en elegir a su compatriota.

En una entrevista a la web oficial de la F1, Carlos responde: "Fernando y yo creo que somos los que mejor jugamos. A Pierre Gasly lo he visto jugar bastante decentemente...".

También elige a Pier Luigi della Bonna, su preparador físico. "Me quedaría con Gigi. Es el mejor defensa, casi un profesional en su época. Si puedo conseguir un comodín que no sea un piloto de F1, me quedo con Gigi. ¿Alguien quiere ser portero?", ríe el español.

También ha elegido a "su mejor amigo" en el paddock. Y su respuesta fue la esperada: Lando Norris. "Aparte de mi equipo, obviamente amigos dentro del equipo... amigo es una palabra fuerte que no me gusta usar para nada ni nadie. Mi mejor relación en el paddock de todos los pilotos e ingenieros diría que sigue siendo Lando", indica Carlos.

¿Cómo empezó su afición por la F1?

Carlos, de niño, empezó a ver Fórmula 1 en televisión por grandes pilotos de comienzos del Siglo XXI como Michael Schumacher, Fernando Alonso o Kimi Raikkonen.

"Ver a Michael Schumacher, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen luchar en los 2000, creo que esa era dorada fue increíble para la F1. Solo viéndolos, eran mis ídolos cuando tenía 10 años, cuando luchaban por los campeonatos", sentencia Sainz.