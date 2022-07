No ha sido el día de Sergio Pérez. El mexicano se ha quedado, por primera vez en la temporada, fuera de la Q3 después de varios problemas en la Q2.

El mexicano tenía menos ritmo que su compañero Verstappen, pero no ha sido lo único que le ha dejado fuera de la última tanda de clasificación sino que, unos 'track limits' le han eliminado su tiempo, aunque en realidad no había pasado esos límites de pista.

Pérez ha sido avisado por radio de que le había quitado la vuelta por superar la línea blanca en la curva 5. Sin embargo, en la repetición se veía cómo el neumático derecho no llegaba a ir más allá de la línea por lo que no debía quitarle ese tiempo.

Así pues, al final le devolvieron la vuelta, pero ya habían provocado un caos en el equipo y el piloto. Además, ese tiempo solo le valía para ser octavo, necesitaba mejorar el crono.

Pérez calificó esa actuación de los comisarios de la FIA como algo "desordenado" y cree que el sistema "no está a la altura". "La clasificación no ha ido como esperábamos. He tenido que usar un segundo juego de neumáticos blandos en Q2 porque mi primera vuelta fue eliminada por límites de pista, pero luego me la devolvieron. Eso ya había hecho mella en nuestra sesión. Ha sido una situación extraña", ha explicado el piloto de Red Bull tras la sesión de clasificación.

Este no ha sido el único incidente que ha sufrido Checo en la clasificación de hoy. Y es que, en el último envite, el piloto de red Bull se ha visto obstaculizado por Magnussen.

Checo salía de nuevo a pista con gomas nuevas para intentar mejorar ese tiempo que le habían quitado primero pero que le habían terminado devolviendo. Sin embargo, se encontró con el Haas de Magnussen en la curva 2.

"Cuando salí de nuevo, Kevin se interpuso en mi camino en la curva 2 y perdí unas cuantas décimas, ya que tuve que abrirme demasiado en la curva y no lo pude recuperar el resto de la vuelta. Desafortunadamente, no pude hacer más. No ha sido una buena clasificación", ha continuado explicando.

A pesar de todos los problemas, Pérez ha asumido un 'mea culpa' por no tener un buen ritmo para pasar a la Q3: "No me siento bien con el coche de momento, pero mañana tiene que ir mejor. Deberíamos tener mejor ritmo, y esperamos recuperarnos para sumar unos buenos puntos".

De esta manera, el piloto saldrá undécimo en la carrera del Gran Premio de Hungría.