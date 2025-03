Russell se vuelve a pronunciar sobre su encontronazo con Verstappen: "Yo no me echo atrás, pero otros..."

Es una de las enemistades más marcadas de la actual Fórmula 1: Max Verstappen y George Russell. El curso pasado volvieron a tener un encontronazo en pista y muchas palabras después. No fue el primero y quizá no sea el último si sus coches optan a conseguir victorias en la temporada que está a punto de empezar.

El inglés ha recordado lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar del año pasado y ha dejado claro que él no va a dejar que le intimiden. No se echará atrás... y asegura que otros en la parrilla sí lo han hecho.

"No iba a quedarme parado y dejar que me intimidara. La gente siempre parece dar marcha atrás ante él y ésa no es mi forma de hacer las cosas. No estoy aquí para ser el mejor amigo de un campeón del mundo, estoy aquí para ganar. Y ésa es también su mentalidad. No hay amor perdido. Nunca he tenido miedo de competir contra Max. Siempre he dado pelea", dice en una entrevista a la 'BBC'.

Deja claro que volverá a pelear con él si es necesario. Porque lo que quiere el de Mercedes es ganar. Y sabe que podría tener una oportunidad a partir de la primera carrera, en Australia, de la próxima semana.

"No creo que haya ninguna presión. Todo lo que tengo que hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir haciendo lo que he hecho durante toda mi carrera. Así que eso no cambia nada. Ni siquiera es algo en lo que esté pensando, porque me apoyo al 100%. Es así de simple. Rindes y todo estará ahí para ti. Quiero enfrentarme a los mejores. No siento que mi habilidad esté en duda", dice el que es compañero del rookie Kimi Antonelli en las flechas de plata.