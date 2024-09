Red Bull ha entrado en pánico. Van líderes, en constructores y en pilotos, pero algo no va bien. Saben que algo no va bien. Y lo peor no es eso, sino que desconocen por completo cómo solucionar todos los problemas que tienen. Problemas que han hecho que ese coche, que el coche que parecía imbatible a comienzos de curso, no fuese rival para los McLaren en Italia.

Ni para los McLaren ni para muchos otros, pues por más que Verstappen se empeñó tan solo pudo ser sexto. Sexto, a 37 segundos de Charles Leclerc y a 20 de Lando Norris. Y sí, el inglés es el mayor rival que tiene para lograr el tetracampeonato en este mismo 2024.

Pero los naranjas tienen mejor máquina, y tan solo las 'desconexiones' del británico están haciendo que, de momento, la renta de Max sea 62 puntos a falta de ocho carreras. En constructores, mal asunto: McLaren está a 8 puntos y podría salir líder de Azerbaiyán.

Singapur 2023, su peor carrera

Lo peor para ellos es que en 2023, en Singapur, no fueron competitivos. No lo fueron con ese Red Bull. Con este, bien pueden tener un gran problema en Marina Bay.

Y a saber si en Bakú, porque de momento lo de Monza les ha hecho bastante daño. Tanto que Christian Horner, jefe de Red Bull, ha dicho algo que pocas veces se ha escuchado hasta ahora.

"Verstappen puede arreglar casi todos los problemas... pero en un circuito de baja carga ni él con todo su talento pudo hacer nada", afirmó en palabras que recogen en 'Caranddriver'.

Porque todo queda en manos de Verstappen: "Hubo destellos. En Q2 encontró el equilibrio en esa vuelta que hizo".

Ocho carreras... y muchos puntos en juego

Quedan ocho carreras. Ocho en las que hay muchos puntos en juego y por primera vez en mucho parece que ni Verstappen puede con ese Red Bull. Lo peor para ellos, en su lucha con McLaren, es que si se meten Ferrari y Mercedes pueden rascar puntos no solo a los naranjas sino también a ellos mismos.

Parecía que no a comienzos de año, pero en septiembre, cuando llegamos a la recta final del campeonato, está claro que hay Mundial de F1.