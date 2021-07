Con el campeonato más reñido del último lustro dada la superioridad de Red Bull hasta el momento, en Mercedes están cambiando su manera de actuar para concentrarse al 100% en remontar el Mundial.

Tras renovar a Lewis Hamilton antes de llegar al ecuador de la temporada (su renovación para 2021 se mantuvo en vilo hasta finales de 2020), el siguiente paso podría ser anunciar su compañero de equipo.

Con Valtteri Bottas en la mira de las críticas por su discreta temporada, muchas voces del paddock apuntan a George Russell como su potencial sustituto en la escudería de Brackley.

De hecho, ya hay algunos que apuntan a que el anuncio podría ser inminente. Martin Brundle, expiloto de F1 y actual comentarista de 'Sky Sports', ha señalado que podría ser en el próximo Gran Premio cuando Mercedes de por cerrado su fichaje de 2022.

"No me sorprendería que George lograra el puesto el próximo año junto a Lewis en Mercedes. Si se anunciará en Silverstone, si van a hacerlo, ¿y por qué no? Sería el lugar perfecto", ha señalado Brundle.

"Si estuvieras dirigiendo Mercedes, tendrías que preguntarte: ¿es Valtteri Bottas es nuestro hombre para ganar el Campeonato del Mundo cuando Lewis inevitablemente se retire dentro de dos, tres o cuatro años?", ha añadido, respondiendo a su vez a su cuestión: "Tendrías que pensar que no".

"Odio decir esto, realmente admiro a Valtteri, ya que es un gran piloto y hace un trabajo increíble contra las dotes de Lewis Hamilton, pero no se puede decir honestamente que si Lewis no estuviera allí, Valtteri estaría dominando en su lugar, ¿verdad?", ha señalado.

"Así que, creo que Mercedes necesita un arma joven, que emerja como su nuevo líder de equipo de forma automática, más temprano que tarde", ha zanjado.

Tras superar a ojos del mundo a Bottas en Sakhir en 2020, los rumores que apuntan a Russell como pareja de baile de Hamilton en Mercedes no han hecho más que acrecentarse. Su meritorio papel en Williams, unido a la paupérrima temporada del finlandés, hacen pensar que se podría producir un intercambio de cartas entre las escuderías. Tiempo al tiempo.