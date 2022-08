El parón veraniego en la Fórmula 1 no ha podido empezar de una manera más intensa. Aston Martin anunciaba por sorpresa el fichaje de Fernando Alonso y poco después Alpine anunciaba a Oscar Piastri como nuevo piloto para 2023, aunque esto lo desmintiera más tarde el piloto australiano. Sobre el fichaje de Alonso ha hablado Pedro Martínez de la Rosa, que asegura que ha sido algo totalmente inesperado.

"Nos ha cogido a todos desprevenidos este movimiento de Alonso. Es increíble cómo ha pasado desapercibido este notición durante el fin de semana del GP de Hungría; lo han escondido bien, tanto Fernando como Aston Martin", comentaba el expiloto en 'Ser'.

Y es que parecía bastante seguro que el español iba a continuar con Alpine. De hecho, la propia escudería francesa se enteró del fichaje de Alonso por Aston Martin por el propio comunicado del equipo británico.

De la Rosa también ha dicho que el proyecto de Aston Martin será ganador más tarde o más temprano, ya que la escudería ha hecho una inversión millonaria, duplicando el personal de la fábrica, fichando los mejores ingenieros y construyendo sus propias instalaciones y túnel de viento. De hecho, el expiloto visitó hace muy poco las instalaciones de Aston Martin.

"Si fichan a Alonso no es para estar a mitad de tabla"

"La inversión está ahí, es un hecho. Está creciendo el equipo a marchas forzadas, pero necesitaban un piloto como Fernando para generar esa extra motivación de la gente y esa ilusión. Es un mensaje al mundo: 'vamos en serio y queremos ganar'. Si fichan a Alonso no es para estar a mitad de tabla", explica De la Rosa.

"Estoy muy contento. Al final, la gente se ha sorprendido mucho con este fichaje. Muchos lo ven como un paso atrás por la posición de Aston Martin. Es un peor equipo ahora, pero es una marca que está invirtiendo muchísimo", comenta. También ha mencionado que a Alonso le quedan como mínimo dos o tres años buenos y que sí hubiera estado en su piel, también habría tomado la misma decisión.

Para concluir, De la Rosa habla sobre el objetivo del asturiano en su nueva etapa: "¿El objetivo? Más que claro: 'El Plan' sigue. 'El Plan' es volver a ganar. Al final, Fernando no lo dirá, pero ha cambiado de plan porque considera que este es un mejor plan. Es un buen cambio, me gusta mucho y es la dirección correcta. La gente no conoce lo que hay detrás de Aston Martin".