No se habla de otra cosa en el mundo de la Fórmula 1: ¿Puede Fernando Alonso fichar por Red Bull?, ¿suplirá a 'Checo' Pérez y formará un 'dream team' junto a Max Verstappen?

Desde la prensa británica aseguran que se trata de una "posibilidad" a pesar de que Red Bull haya asegurado que el mexicano seguirá en 2024.

Alonso no se ha pronunciado al respecto y solo ha dejado una llamativa reflexión sobre cuándo se retirará, pero Pedro de la Rosa sí ha querido salir al paso para desmentir rumores.

El embajador de Aston Martin ha asegurado en 'Movistar' que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 seguirá vestido de verde la próxima temporada.

"Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y un activo", ha señalado.

"Repito, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. No sé de dónde vienen estos rumores y ahora no es el mejor momento. ¡Se queda!", ha asegurado.