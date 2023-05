La sonrisa más famosa de la Fómula 1 está muy cerca de regresar a la acción, Daniel Ricciardo apura su regreso a 'El Gran Circo'.

El expiloto McLaren es probador del equipo Red Bull, vinculado con AlphaTauri. Los austriacos han dado un ultimátum a Nyck de Vries.

El piloto australiano ocuparía su lugar, ya que en este inicio de temporada aún no ha puntuado y está siendo una de las decepciones del campeonato.

Las comparaciones con Yuki Tsunoda, compañero de equipo de De Vries, le dejan en muy mal lugar. El nipón ha finalizado por delante suya en las 5 carreras.

Teniendo en cuenta que Ricciardo es el tercer piloto de Red Bull, su experiencia le hace ser el principal candidato.

Este secreto a voces por la parrilla se demuestra con hechos como que Ricciardo estuvo en Faenza, en la fábrica de AlphaTauri para trabajar en las medidas de su posible asiento.

De cara a las próximas carreras en Imola, Mónaco y Montmeló, De Vries debería mejorar drásticamente para que Helmut Marko y Franz Tost vuelvan a contar con él.

